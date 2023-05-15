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Политолог Колчин: Киев использует тему вступления в НАТО для создания иллюзии успешности

Политика
Политолог Колчин: Киев использует тему вступления в НАТО для создания иллюзии успешности

Официальный Киев использует тему возможного вступления Украины в состав НАТО для формирования иллюзии успешности в медийной сфере, заявил политолог Петр Колчин.

В беседе с телеканалом «360» эксперт отметил, что присоединение Киева к Североатлантическому альянсу и Евросоюзу всячески мистифицируется и иррационализируется в украинском обществе при помощи жесткой и глубокой пропаганды местного руководства.

«Киев создает иллюзию того, что членство в этих структурах принесет жителям Украины какие-то определенные блага», — подчеркнул Колчин.

Политолог добавил, что западный военный блок и Евросоюз не являются гарантами процветания или других благ.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предостерег страны Альянса от предоставления двусторонних гарантий безопасности для Украины.

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