Бывший глава военной разведки Чехии генерал Петр Пелз поддержал проведение специальной военной операции России на Украине и призвал быть «реалистами». По его словам, история конфликта «не так уж однозначна», как это преподносят в мире.
«Как Крым, так и республики на востоке Украины объявили независимость еще до начала российской спецоперации. А право на самоопределение — вопрос непростой», — заявил Пелз в интервью Rаdio universum.
Пелз считает, что русскоязычное население в Восточной Украине подвергалось дискриминации, поэтому Москва решила обезопасить этих людей. Собеседник издания признался, что не представляет, как русские могли бы отказаться от жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей.
«Запад слабеет и боится этого. Ему следовало бы изменить тактику, а не хвататься за оружие. Сегодня весь мир уже знает, что Запад не так силен, как хочет казаться», — отмечается в статье.
В то же время, как обратил внимание генерал, Россия не ослабла после введения санкций, а даже напротив. Более того, сложившая ситуация в мире привела РФ и Китай к «совершенно непобедимому тандему». При этом Пелз усомнился, что государства Западной Европы и США с «энтузиазмом бросятся» в прямой конфликт в Россией.
Ранее политолог из США Эндрю Корыбко в статье для Global Times заявил, что спецоперация России на территории Украины активизировала переход мира к многополярности. Подробности — в нашей статье.