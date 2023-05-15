«Запад боится и слабеет». Чешский генерал оценил «непобедимый» тандем России и Китая

В то же время, как обратил внимание генерал, Россия не ослабла после введения санкций, а даже напротив. Более того, сложившая ситуация в мире привела РФ и Китай к «совершенно непобедимому тандему». При этом Пелз усомнился, что государства Западной Европы и США с «энтузиазмом бросятся» в прямой конфликт в Россией.