Sky News: Британия рискует оказаться в незащищенном положении из-за замены самолетов C-130J Hercules

Британия рискует остаться «опасно незащищенной» в июне после замены самолетов C-130J Hercules на Atlas A400M. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на собственный источник.
«Этот шаг оставит Великобританию "опасно незащищенной"», — отметил собеседник Sky News.
В публикации говорится, что в работе новых военно-транспортных самолетов были выявлены серьезные проблемы. Они, например, не были допущены до выполнения задач по сбросу лодки во время операции по спасению заложников в море. Решение властей страны фактически рискуют сделать треть флота ВВС Британии негодной к эксплуатации.