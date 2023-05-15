Sky News: Британия рискует оказаться в незащищенном положении из-за замены самолетов C-130J Hercules

В публикации говорится, что в работе новых военно-транспортных самолетов были выявлены серьезные проблемы. Они, например, не были допущены до выполнения задач по сбросу лодки во время операции по спасению заложников в море. Решение властей страны фактически рискуют сделать треть флота ВВС Британии негодной к эксплуатации.