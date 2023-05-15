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В Финляндии начались масштабные военные учения при участии восьми тысяч солдат из стран НАТО

Армия
В Финляндии начались масштабные военные учения при участии восьми тысяч солдат из стран НАТО

В Финляндии стартовали учения при участии восьми тысяч военных из стран НАТО. Об этом сообщает информационное агентство STT.

В статье говорится, что сначала на территории республики пройдут тренировки в рамках программы Lightning Strike 23, а через две недели — Northern Forest 23. Мероприятия будут проводиться на полигоне Роваярви в Лапландии.

В них задействованы солдаты из разных государств, в том числе США, Швеции и Норвегии. Кроме того, они отработают маневры на БМП Warrior, CV90 и реактивных системах залпового огня MLRS.

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