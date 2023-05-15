Прозвучал тревожный звоночек: Монтян поведала о прозрении ЮАР относительно США

Твердая реакция Южно-Африканской Республики (ЮАР) на обвинения со стороны Соединенных Штатов в якобы возможных поставках оружия в Россию является «тревожным звоночком» для Вашингтона. Об этом пишет в Telegram-канале украинский блогер и журналист Татьяна Монтян.
Ранее посол США в ЮАР Рубен Бриджети выразил уверенность в том, что южноафриканская страна поставляла оружие Москве, несмотря на нейтралитет по конфликту на Украине. В качестве доказательства дипломат привел стоянку грузового корабля на базе Саймонстаун с 6 по 8 декабря 2022 года — в Вашингтоне полагают, что на него грузили боеприпасы, после чего судно вернулось в Россию.
«Вооружение русских — это крайне серьезно, и мы хотели бы, чтобы ЮАР начала практиковать политику неприсоединения», — призвал американский посол.
Как обратила внимание Монтян, после этого США начали намекать ЮАР на введение возможных санкций, а в Госдепартаменте заявили о серьезной озабоченности. В Претории же сначала пообещали, что поручат отставному судье провести независимое расследование, однако после этого резко изменили свою позицию.
12 мая телеканал News24 сообщил, что МИД ЮАР намерен выразить протест послу США после его обвинений в адрес африканской страны. Кроме того, глава ведомства Наледи Пандор намерен провести беседу с американским госсекретарем Энтони Блинкеном о мерах Претории в отношении провинившегося дипломата.
«В общем, похоже, что в ЮАР по привычке пригнулись после громогласного порицания гегемона, но потом вспомнили, что гегемон уже не тот, и решили проявить твердость. Весьма похвально для них, а для США — все больше тревожных звоночков», — резюмировала Монтян.
Ранее Пандор заявила, что страны БРИКС обсудят возможность введения общей валюты на саммите, который пройдет в августе в Йоханнесбурге.