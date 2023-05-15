Прозвучал тревожный звоночек: Монтян поведала о прозрении ЮАР относительно США

Ранее посол США в ЮАР Рубен Бриджети выразил уверенность в том, что южноафриканская страна поставляла оружие Москве, несмотря на нейтралитет по конфликту на Украине. В качестве доказательства дипломат привел стоянку грузового корабля на базе Саймонстаун с 6 по 8 декабря 2022 года — в Вашингтоне полагают, что на него грузили боеприпасы, после чего судно вернулось в Россию.