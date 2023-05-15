Читатели Welt призвали Зеленского продать виллы в Британии после встречи с Шольцем в ФРГ

Комментаторы заметили, что Зеленский неоднократно подставлял Шольца во время командировки в Германию: за поддержку Украины за счет налогоплательщиков ФРГ и опасность конфликта для Европы. По мнению юзеров, единственным хорошим результатом в сложившейся ситуации может стать диалог.