Читатели Welt призвали Зеленского продать виллы в Британии после встречи с Шольцем в ФРГ

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с канцлером ФРГ Олафом Шольцем не понравилась читателям Welt. Они выразили свое недовольство переговорами политиков в интернете.
Попав в Берлин, украинский лидер попытался «выбить» из немецкого руководства необходимые его армии истребители. При этом Зеленский пообещал не наносить ударов по России.
Шольц в свою очередь счел ФРГ одним из основных государств-поставщиков оружия для Украины. На этом фоне канцлер заверил Киев в помощи, которая якобы будет оказываться Берлином «столько, сколько потребуется».
Все это привело к публичной порке главы Украины в Сети.
«Зеленскому надо продать свои виллы в Британии и потратить эти деньги на оружие. А сын Зеленского все еще в Берлине, или на фронте?» — задался вопросом один из пользователей.
Комментаторы заметили, что Зеленский неоднократно подставлял Шольца во время командировки в Германию: за поддержку Украины за счет налогоплательщиков ФРГ и опасность конфликта для Европы. По мнению юзеров, единственным хорошим результатом в сложившейся ситуации может стать диалог.