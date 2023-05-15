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Адвокат Шель считает, что Галкин не сможет оспорить статус иноагента

Общество
Адвокат Шель считает, что Галкин не сможет оспорить статус иноагента

Адвокат Юрий Шель рассказал, что ждет юмориста Максима Галкина✱, который пытается оспорить свой статус иностранного агента через суд. Шоумен обратился с исковым заявлением, в котором потребовал от Минюста исключить его из реестра физлиц-иноагентов.

Пока нет информации, будет ли Галкин присутствовать на заседании в Замоскворецком районном суде. Адвокат уверен, что попытка Галкина избавиться от статуса иноагента потерпит поражение.

«Я уверен, что у Максима ничего не получится. И даже не потому, что существуют какие-то доказательства его статуса, а потому что никто не захочет создавать прецедент того, что его можно оспорить в судебном порядке», – заявил Шель в беседе с Teleprogramma.pro.

Он добавил, что присуждение статуса в любой стране расценивается как клеймо на лбу, которое дается на долгое время. К тому же, по мнению Шеля, позиция Минюста хорошо известна и вряд ли она изменится.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
#галкин #минюст #иноагент