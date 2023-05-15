Посольство России обратило внимание на открытую вовлеченность Лондона в украинский конфликт

Лондон руководствуется принципом «цель оправдывает средства» при поддержке Киева. Такое заявление сделали в посольстве России в Британии.
Диппредставительство РФ обратило внимание на открытую вовлеченность Лондона в украинский конфликт. Несмотря на поддержку британских властей, общая картина конфликта не меняется.
«При принятии решений не считается ни с масштабами причиненных разрушений, ни с количеством унесенных человеческих жизней, руководствуясь логикой «цель оправдывает средства», — привели сообщение посольства на сайте РИА Новости.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьером Британии Риши Сунаком. Для этого глава киевского режима прибыл в Лондон.