С Новым Годом!

Канцлер ФРГ Шольц раскрыл настоящее отношение стран Африки и Азии к Западу

Политика
Канцлер ФРГ Шольц раскрыл настоящее отношение стран Африки и Азии к Западу

Некоторые азиатские и африканские страны не хотят критиковать Россию, поскольку эти государства осуждают двойные стандарты Запада, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

В рамках выступления на конференции Global Solutions Summit глава немецкого правительства отметил, что во время разговоров с лидерами таких стран часто звучат высказывания о неравном применении принципов международного порядка. Эти государства стремятся к равноправию и хотят положить конец двойным стандартам.

«Я не утверждаю, что все эти обвинения оправданные. Но мы должны ответить на них, если мы хотим способствовать участию этих стран в построении и защите стабильного мирового порядка», — подчеркнул Шольц на мероприятии.

Российский президент Владимир Путин ранее заявил, что сплошные двойные стандарты стран Запада рассчитаны на дураков.

#двойные стандарты #запад #шольц #германия