Некоторые азиатские и африканские страны не хотят критиковать Россию, поскольку эти государства осуждают двойные стандарты Запада, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
В рамках выступления на конференции Global Solutions Summit глава немецкого правительства отметил, что во время разговоров с лидерами таких стран часто звучат высказывания о неравном применении принципов международного порядка. Эти государства стремятся к равноправию и хотят положить конец двойным стандартам.
«Я не утверждаю, что все эти обвинения оправданные. Но мы должны ответить на них, если мы хотим способствовать участию этих стран в построении и защите стабильного мирового порядка», — подчеркнул Шольц на мероприятии.
Российский президент Владимир Путин ранее заявил, что сплошные двойные стандарты стран Запада рассчитаны на дураков.