Артиллеристы ВС РФ ликвидировали гаубицу ВСУ с экипажем под Херсоном

Подразделения ВС РФ артиллерийским ударом уничтожили новые позиции украинских боевиков в Херсонской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
«Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Дарьевка уничтожена 122-миллиметровая САУ 2С1 "Гвоздика" с экипажем в количестве пяти человек и боекомплектом», — отметил собеседник агентства.
Кроме того, российские военные ликвидировали в районе населенного пункта Приозерный минометный расчет противника с боекомплектом. В результате массированных ударов ВСУ потеряли до четырех человек личного состава.