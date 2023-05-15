Baijiahao: китайские власти восхитились силой российской экономики

Кроме того, аналитики упомянули апрельский доклад Международного валютного фонда (МВФ). В документе указано, что Россия справляется с давлением внешних санкций лучше, чем ожидалось. По прогнозам Минэкономразвития РФ, в 2023 году предполагается рост российского ВВП на 1,2%, в то время как МВФ определяет аналогичный показатель развитых экономик в диапазоне 1,3 — 1,6%.