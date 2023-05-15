Baijiahao: китайские власти восхитились силой российской экономики

Российская экономика стабильна, несмотря на санкции, — об этом свидетельствует уровень инфляции, размер государственного долга и показатель занятости населения в России, полагают обозреватели китайского издания Economic Daily. Материал был опубликован на платформе Baijiahao.
Так аналитики отреагировали на рабочий доклад министра экономического развития РФ Максима Решетникова российскому президенту Владимиру Путину о макроэкономической ситуации в стране.
По словам главы ведомства, в марте в России был зафиксирован самый низкий уровень годовой инфляции среди развитых стран — 3,5%, в то время как в Германии — 7,4%, еврозоне в целом — 6,9%, Франции — 5,7%, США — 5%. Аналогичный показатель в РФ за апрель — 2,6%.
«Политический курс, принятый Россией в 2022 году, заложил хорошую основу для сдерживания инфляции в этом году, а реализуемая гибкая тарифная политика предотвратила распространение инфляции с международного рынка на российский», — отмечают обозреватели и называют работу российской экономики «бесперебойной».
Авторы статьи также обратили внимание на государственный долг России, который составляет 14,9% от валового внутреннего продукта (ВВП) страны. Тот же показатель в США — 121,7%, еврозоне — 90,9%, Германии — 66,5%, Франции — 111,1%.
«Это хороший показатель», — процитировали реакцию Путина обозреватели.
Дальнейшим темпам экономического развития будут способствовать увеличение доходов россиян, показатели импорта и экспорта, а также положительная динамика промышленного производства, подчеркнули авторы материала.
Кроме того, аналитики упомянули апрельский доклад Международного валютного фонда (МВФ). В документе указано, что Россия справляется с давлением внешних санкций лучше, чем ожидалось. По прогнозам Минэкономразвития РФ, в 2023 году предполагается рост российского ВВП на 1,2%, в то время как МВФ определяет аналогичный показатель развитых экономик в диапазоне 1,3 — 1,6%.
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