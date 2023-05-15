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Законопроект об интеграции новых регионов в российских спорт могут рассмотреть 17 мая

Спорт
Законопроект об интеграции новых регионов в российских спорт могут рассмотреть 17 мая

Госдума может рассмотреть законопроект об интеграции новых регионов в отечественный спорт уже на этой неделе.

Представители комитета Госдумы по физической культуре и спорту сегодня рекомендовали принять в первом чтении законопроект об интеграции четырех новых регионов в российских спорт. Об этом сообщает ТАСС.

Упомянутый законопроект могут рассмотреть на заседании 17 мая. В случае его принятия представители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей смогут формировать региональные спортивные федерации и вступать в общероссийские.

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