Законопроект об интеграции новых регионов в российских спорт могут рассмотреть 17 мая

Госдума может рассмотреть законопроект об интеграции новых регионов в отечественный спорт уже на этой неделе.
Представители комитета Госдумы по физической культуре и спорту сегодня рекомендовали принять в первом чтении законопроект об интеграции четырех новых регионов в российских спорт. Об этом сообщает ТАСС.
Упомянутый законопроект могут рассмотреть на заседании 17 мая. В случае его принятия представители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей смогут формировать региональные спортивные федерации и вступать в общероссийские.