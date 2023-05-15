Глава ЕК анонсировала ограничение транзита через Россию в рамках нового пакета санкций

По ее словам, в последнее время наблюдается резкий рост торговли ЕС с некоторыми государствами, при этом существует несоответствие между поставками товаров из Европы транзитом через Россию и их прибытием в третьи страны. В этих условиях Евросоюз выступает за дальнейшее ограничение транспортировки грузов по российской территории, подчеркнула глава ЕК.