Грузия разрешила одной российской авиакомпании выполнять рейсы в страну

Авиавласти Грузии разрешили одному российском перевозчику выполнять полеты в страну с 17 мая.
Соответствующее объявление сделали в агентстве гражданской авиации Грузии. Таким образом, вскоре авиационное направление Россия — Грузия вновь станет актуальным. Рейсы сможет выполнять отечественная компания «Азимут».
Напомним, ранее авиаперевозчики РФ обратились к грузинским властям с просьбой разрешить полеты в страну. Перед этим президент России Владимир Путин снял запрет на выполнение прямых рейсов из РФ в Грузию.