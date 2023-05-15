Во время той поездки Зеленский провел секретную встречу с руководителем МI6 Ричардом Муром, после чего на Украине появился центр по борьбе с дезинформацией, более известный как ЦИПсО. При этом британская разведка неоднократно была замечена в распространении фейков о России, добавил Корнилов. С тех пор киевские власти последовательно демонстрировали полную зависимость от Лондона.