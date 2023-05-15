Политолог Владимир Корнилов назвал день, когда президент Украины Владимир Зеленский окончательно утратил самостоятельность. По его мнению, это произошло после визита главы республики в штаб-квартиру британской службы внешней разведки МI6 осенью 2020 года. Об этом он пишет в Telegram-канале «Специально для RT».
Во время той поездки Зеленский провел секретную встречу с руководителем МI6 Ричардом Муром, после чего на Украине появился центр по борьбе с дезинформацией, более известный как ЦИПсО. При этом британская разведка неоднократно была замечена в распространении фейков о России, добавил Корнилов. С тех пор киевские власти последовательно демонстрировали полную зависимость от Лондона.
На днях стало известно, что Зеленский прибыл в Италию на встречу с папой римским Франциском и обсудил с ним гуманитарную и политическую ситуацию на Украине. Кроме того, глава католической церкви планировал предложить президенту свои мирные инициативы.
Одновременно с этим некоторые СМИ сообщили о прибытии в Рим главы МI6 Мура. Как утверждает Telegram-канал «Образ будущего», цель его рандеву состояла в том, чтобы не допустить шагов к мирным переговорам при посредничестве Ватикана.
«Если она [информация — прим. ред.] подтвердится, это лишний раз докажет особую роль Британии в украинском конфликте. <…> Уж не знаю, на чем именно британские спецслужбы взяли за горло Зеленского, но очевидным является тот факт, что он с тех самых пор постоянно демонстрирует свою полную подчиненность в любых вопросах», — рассуждает политолог.
Корнилов добавил, что Великобритания заинтересована в продолжении конфликта на Украине, поэтому будет «жестко бить по рукам» любого политика, который от имени Киева предложит подписать мирный договор.
Ранее издание Exxpress сообщило, что Зеленский нарушил сразу несколько правил этикета во время встречи с папой римским. Украинский лидер не пропустил Франциска вперед себя при входе в кабинет и не поднялся, когда один из советников папы пожимал ему руку.