Моравецкий рассказал, какой стране может принадлежать прилетевший из Белоруссии аэростат

Прилетевший из Белоруссии аэростат может иметь китайское происхождение. Такое предположение сделал премьер Польши Матеуш Моравецкий.
Глава польского правительства рассказал, какой стране может принадлежать прилетевший из Белоруссии аэростат. Объект уже несколько дней не могут найти на территории республики.
«Китайские шпионские воздушные шары сначала появилось над Аляской, после полетели над Канадой, а потом опять появились над Соединенными Штатами», — напомнил Моравецкий.
Некоторое время назад в воздушном пространстве США появился аэростат. Американские власти заявили, что он шпионский. Однако руководство Китая подчеркнули, что воздушный шар появился в пространстве в исследовательских целях.