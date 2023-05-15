Правоохранительные органы рассказали о жертвах при покушении на врио главы МВД ЛНР Корнета

Один прохожий не смог выжить при покушении на врио главы МВД ЛНР Игоря Корнета в Луганске. Соответствующими данными поделились местные правоохранительные органы.
Согласно полученной информации, трое человек, состоящих в охране врио министра внутренних дел республики, получили ранения. В настоящее время их состояние оценивается как тяжелое, передает ТАСС.
«В результате покушения на Игоря Корнета погиб один гражданский, в момент взрыва человек проходил мимо», — отметил собеседник агентства.
Напомним, что в барбершопе, расположенном на улице Демехина в центре Луганска, прогремел взрыв. Рядом с местом инцидента находятся здания государственной телерадиокомпании, Дома правительства и Народного Совета.