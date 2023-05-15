Французский политик Филиппо осудил решение Макрона о военной помощи Украине

Глава французского государства Эммануэль Макрон в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским решил предоставить ВСУ новый пакет военной помощи, в который войдут бронетехника, средства ПВО и артиллерийские снаряды. Это вызвало осуждение бывшего депутата Европарламента Флориана Филиппо.