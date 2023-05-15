Французский политик Филиппо осудил решение Макрона о военной помощи Украине

Глава французского государства Эммануэль Макрон в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским решил предоставить ВСУ новый пакет военной помощи, в который войдут бронетехника, средства ПВО и артиллерийские снаряды. Это вызвало осуждение бывшего депутата Европарламента Флориана Филиппо.
«Макрон объявил, что дарит Зеленскому десятки бронемашин и легких танков! Вот как надо разжигать бесконечную войну и еще больше истощать французскую армию!» —возмутился политик в своем аккаунте в одной из соцсетей.
Флориана Филиппо призвал руководство Пятой Республики остановить «бойню на Украине» вместо поставок оружия ВСУ, которые только усугубляют страдания мирного населения этой страны.