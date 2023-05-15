Подоляка: последствия взрыва на складе ВСУ в Хмельницком могли стать расплатой Киева за снаряды с ураном

Аналитик добавил, что в случае подтверждения информации о том, что был уничтожен склад боеприпасов с ураном, экология Западной Украины не сможет справиться с последствиями взрыва еще миллионы лет. По его словам, не исключено, что Запад в очередной раз избежит ответственности за свои действия.