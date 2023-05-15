Подоляка: последствия взрыва на складе ВСУ в Хмельницком могли стать расплатой Киева за снаряды с ураном

Рост радиационного фона был зафиксирован на территории Западной Украины после уничтожения крупного склада с боеприпасами ВСУ. Произошедшая катастрофа может являться расплатой Киева за полученные западные снаряды с обедненным ураном, заявил военный блогер Юрий Подоляка.
Эксперт отметил, что ВС РФ нанесли мощный ракетный удар по объекту украинской армии в Хмельницком. После попадания в цель произошла вторичная детонация с последующим ростом радиации.
«Это склад сдетонировавших боекомплектов. Насколько верна информация о снарядах с урановыми сердечниками… — я пока источники не нашел», — объяснил Подоляка.
Аналитик добавил, что в случае подтверждения информации о том, что был уничтожен склад боеприпасов с ураном, экология Западной Украины не сможет справиться с последствиями взрыва еще миллионы лет. По его словам, не исключено, что Запад в очередной раз избежит ответственности за свои действия.