Политолог Косоруков предрек победу Эрдогана во втором туре президентской гонки в Турции

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обгонит конкурентов во втором туре выборов. Так считает политолог МГУ имени М.В. Ломоносова Артем Косоруков.
Эксперт объяснил свою позицию тем, что в поддержку турецкого лидера выступают как граждане, так и силовой блок местного правительства. Также он сделал акцент на вкладе Эрдогана в развитие республики.
«Скорее всего, во втором туре президентских выборов победит Эрдоган, и дело не в том, что он набрал чуть больше 49% голосов...» — спрогнозировал Косоруков в комментарии РИАМО.
Ранее стало известно, что в Турции ожидается второй тур президентской гонки. Мероприятие уже запланировано на воскресенье, 28 мая 2023 года. С соответствующим анонсом выступил глава Центризбиркома страны Ахмет Йенер.