Адвокат Силкина оценила шансы Галкина снять «клеймо» иноагента

Шоумен и телеведущий Максим Галкин✱, признанный в России иностранным агентом, потребовал от министерства юстиции отозвать наложенный на него статус.
Согласно данным официального портала судов общей юрисдикции, исковое заявление поступило в Замоскворецкий суд Москвы 11 мая и было зарегистрировано в категории дел «об оспаривании решений, действий органов государственной власти». Дата заседания по делу пока не назначена.
Статус иноагента пародист получил еще в сентябре 2022 года. Сам артист назвал повод для внесения в перечень «надуманным», причиной стало публичное осуждение СВО. Он также перечислял заработанные на концертах в Израиле денежные средства украинским беженцам. Именно туда весной 2022 года он эмигрировал вместе с супругой — народной артисткой СССР Аллой Пугачевой.
«Иноагент так иноагент. Я к иноагентам себя не отношу», — без сожаления парировал Галкин.
Все это время пародист любил шутить про обретенный статус, нередко высмеивал оставшихся в России коллег и до недавнего времени друзей. На заграничных выступлениях юморист позволял себе оскорбления, в том числе, в адрес телеведущей Ольги Скабеевой — шутил про ее оторванную голову, и певца Филиппа Киркорова в «прозрачных колготках на фронте».
После подобных пассажей Галкина россияне уже неоднократно оценивали перспективы потенциального возвращения шоумена на родину. Интернет-пользователи не поскупились на «добрые» слова и сошлись во мнениях, что действия юмориста продиктованы исключительно шкурным интересом. Именно поэтому он хочет избавиться от «клейма» — чтобы продолжить зарабатывать в РФ, как делал это раньше, — убеждены комментаторы.
«Лучше просто пустить его в Россию, и путь он здесь получает все то, что заслужил. Огребет неоднократно, мало не покажется. Россия — щедрая душа», — считает один из пользователей Сети.
«Нет уж. Пусть там огребает», — ответили комментаторы.
Реакция депутатов Госдумы, которые неоднократно называли артиста «предателем», также ставит под сомнение саму возможность возвращения Галкина на историческую родину. Однако эмигрировавший артист все же может оспорить решение Минюста.
В беседе с «Политикой Сегодня» юрист в области международного права Марина Силкина объяснила механизм обжалования процедуры и оценила шансы на исключение шоумена из реестра иноагентов.
«[Длительность] зависит от того, какие документы и материалы будет необходимо представить в суд. В среднем по первой инстанции по законодательству суд должен рассмотреть в течение двух месяцев. Понятно, что есть процедурные сроки, которые позволяют продлить этот процесс по первой инстанции», — разъяснила собеседница «ПС».
К примеру, процесс может затянуться из-за предъявления дополнительных доказательств или вызова свидетелей, добавила Силкина. Рассмотрение дела может затянуться и на год, не исключила юрист. Если удастся доказать, что заявитель не соответствует признакам, закрепленным в законе об иноагентах, то вопрос может быть решен в пользу Галкина.
«Достаточно сложно оценить [сможет ли Галкин оспорить решение], потому что нужно смотреть ту доказательственную базу, аргументы и основания, которые будут приведены в его заявлении в суде. Поэтому в любом случае пробовать можно, и если будет хороший адвокат, то я думаю, что шансы есть», — резюмировала Силкина.
К слову, Галкин оказался не первым уехавшим российским артистом, воспользовавшимся возможностью обжаловать приговор. Аналогичное заявление с требованием признать статус иностранного агента незаконным 10 мая направила певица Земфира✱. Она была внесена в реестр сравнительно позже Галкина — в феврале 2022 года.
Минюст объяснил это тем, что артистка открыто поддерживала Украину и выступала в недружественных странах «с призывами против спецоперации».
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами