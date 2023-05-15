Адвокат Силкина оценила шансы Галкина снять «клеймо» иноагента

Все это время пародист любил шутить про обретенный статус, нередко высмеивал оставшихся в России коллег и до недавнего времени друзей. На заграничных выступлениях юморист позволял себе оскорбления, в том числе, в адрес телеведущей Ольги Скабеевой — шутил про ее оторванную голову, и певца Филиппа Киркорова в «прозрачных колготках на фронте».