Начало экономического сдвига: «идеальный шторм» в США затронет и Европу

Отказ многих стран использовать американский доллар в качестве мировой резервной валюты, особенно в нефтяных сделках, служит сигналом о начале экономического сдвига. Причем жертвой «идеального шторма» станут не только Соединенные Штаты, но и связанные с ними европейские экономики. Об этом рассуждает экс-сотрудник военной разведки и ЦРУ США Филип Джиралди.