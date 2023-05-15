Начало экономического сдвига: «идеальный шторм» в США затронет и Европу

Отказ многих стран использовать американский доллар в качестве мировой резервной валюты, особенно в нефтяных сделках, служит сигналом о начале экономического сдвига. Причем жертвой «идеального шторма» станут не только Соединенные Штаты, но и связанные с ними европейские экономики. Об этом рассуждает экс-сотрудник военной разведки и ЦРУ США Филип Джиралди.
«Поскольку экономика США тесно взаимосвязана со многими европейскими экономиками, Европа также, вероятно, станет жертвой грядущей катастрофы», — утверждает он.
Как обратил внимание эксперт, за последнее время количество государств, использующих доллар в международных расчетах, заметно снизилось. Некоторые предпочитают переходить на китайский юань и индийскую рупию. Так, к примеру, Саудовская Аравия допустила продажу нефти в других валютах, а Бразилия согласилась применять юань в торговых операциях с КНР.
Все это серьезно подрывает гегемонию денежной единицы США и снижает возможности Вашингтона по экспорту товаров в другие страны, полагает Джиралди. Американская экономика сейчас находится в особенно уязвимом положении на фоне растущего внутреннего долга и инфляции, добавил эксперт.
По его мнению, ситуация осложняется еще и тем, что в большей части мира растет разочарование стремлением Белого дома захватить глобальное лидерство. В этом контексте желание порвать с нефтедолларом может оказать решающее значение.
«Стремление порвать с нефтедолларом продолжает расти и может вызвать нечто вроде “идеального шторма”, влияющего на экономику США. Это грозит резким снижением уровня жизни почти всех американцев в течение следующих нескольких лет, поскольку доллар теряет ценность и покупательную способность», — констатировал Джиралди.
Экс-сотрудник военной разведки и ЦРУ США резюмировал, что постепенная дедолларизация затронет и внешнюю политику США — теперь им будет сложнее вводить и поддерживать санкции в отношении таких стран, как Иран и Северная Корея.
Ранее американское министерство финансов заявило, что переговоры между администрацией и Конгрессом по недопущению дефолта носят конструктивный характер.