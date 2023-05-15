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ЦИК Турции официально объявил о проведении второго тура выборов президента 28 мая

Политика
ЦИК Турции официально объявил о проведении второго тура выборов президента 28 мая

Второй тур президентских выборов состоится в Турции. Об этом сообщил глава Центризбиркома республики Ахмет Енер.

По словам руководителя избирательной комиссии, новое голосование состоится 28 мая.

Согласно полученным данным, после обработки 100% бюллетеней действующий турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,51% голосов. Его главный конкурент Кемаль Кылычдароглу заработал 44,88%.

Ранее сообщалось, что политическое объединение во главе с партией Эрдогана заработало большинство мест в турецком парламенте по итогам выборов.

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