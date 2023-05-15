Французский политик Дюпон-Эньян рассказал, чем поддержка Киева обернется для Европы

Европейским государствам следует отдалиться от конфликта на Украине. Так считает французский политик Николя Дюпон-Эньян.
Депутат парламента Пятой республики высказался о вовлеченности ЕС в украинский конфликт. Дюпон-Эньян рассказал, чем поддержка Киева обернется для Европы. В первую очередь последствия скажутся на экономике региона.
«Европе нужен мир, если мы не достигнем его сейчас, в проигравших будет Европа, а не США, которые уже сейчас продают нам свой СПГ. Неужели мы не можем видеть чуть дальше, чем кончик своего носа?" — возмутился политик.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский отправился в европейское турне. Пользователи Сети убеждены, что глава государства вновь будет просить деньги и оружие.