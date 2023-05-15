Guardian: Зеленский обсудил Сунаком создание «коалиции по истребителям»

В ходе визита в Великобританию президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Риши Сунаком создание «коалиции по истребителям», пишет издание Guardian.
После встречи с Сунаком в загородной резиденции британского премьера Чекерс Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает в ближайшее время услышать важные заявления по этой теме, но для этого Киеву придется еще много поработать, сообщает издание.
Ранее власти Великобритании заявляли, что летом 2023 года начнется обучение украинских пилотов, также Лондон продолжит консультации с другими странами НАТО по вопросу предоставления Украине истребителей F-16.