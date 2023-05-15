В Югре с начала сезона потушили десять лесных пожаров

С начала пожароопасного сезона в ХМАО-Югре было потушено 10 лесных и 43 ландшафтных пожара. Площадь ликвидированных лесных пожаров 74,31 гектара, ландшафтных - 2364,1 гектара.
Только за прошедшую неделю, с 8 по 14 мая, лесопожарные отряды Югры ликвидировали пять лесных пожаров на площади 48,8 гектара. Как говорят сотрудники МЧС, самой частой причиной возгораний является несоблюдение населением правил пожарной безопасности на природе, передает Ugra-news.
По состоянию на утро 15 мая в ХМАО проводились работы по тушению одного локализованного ландшафтного пожара на площади 250 гектаров в Нижневартовском районе. К операции по ликвидации возгорания привлечены 15 бойцов пожарно-спасательного отряда и специализированная техника.