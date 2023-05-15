В Югре с начала сезона потушили десять лесных пожаров

По состоянию на утро 15 мая в ХМАО проводились работы по тушению одного локализованного ландшафтного пожара на площади 250 гектаров в Нижневартовском районе. К операции по ликвидации возгорания привлечены 15 бойцов пожарно-спасательного отряда и специализированная техника.