Блащак: в Польшу прибыли первые пусковые установки американской системы HIMARS

По словам главы военного ведомства, первые американские установки получит 1-я бригада артиллерии 16-й механизированной дивизии ВС Польши, которая находятся на востоке страны. Блащак добавил, что в Польше также будет создана «академия HIMARS», с которой будет связано все, что касается логистики и сервиса РСЗО, а также обучения персонала.