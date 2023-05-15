Блащак: в Польшу прибыли первые пусковые установки американской системы HIMARS

Польша получила от США первые пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS. По случаю прибытия комплексов в республику была организована торжественная церемония.
«Сегодня мы принимаем в войско польское первые HIMARS», — заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.
По словам главы военного ведомства, первые американские установки получит 1-я бригада артиллерии 16-й механизированной дивизии ВС Польши, которая находятся на востоке страны. Блащак добавил, что в Польше также будет создана «академия HIMARS», с которой будет связано все, что касается логистики и сервиса РСЗО, а также обучения персонала.
Напомним, в 2019 году Варшава и Вашингтон заключили контракт на поставку 20 систем HIMARS на сумму 414 миллионов долларов.