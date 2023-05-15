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Владеющий журналом Vice холдинг из США признал себя банкротом

Экономика
Владеющий журналом Vice холдинг из США признал себя банкротом

Американская компания Vice Media Group, владеющая журналом Vice, рекламным агентством Virtue, а также подразделениями Pulse Films и Refinery29, подала заявление о банкротстве, сообщает The New York Times.

Выкупом активов Vice займутся две компании — Fortress Investment Group и Soros Fund Management. Они планируют приобрести холдинг за 225 млн долларов, а также возьмут на себя «значительные обязательства» организации после закрытия сделки.

Кроме того, кредитные организации выдали Vice ссуду в размере 20 млн долларов, чтобы холдинг продолжал работу во время процедуры банкротства. Сам процесс продажи активов займет примерно около двух-трех месяцев.

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