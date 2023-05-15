Sky News: Киеву не хватит одного контрнаступления для достижения обозначенных целей

По мнению генерала, украинской армии придется прибегнуть к целому комплексу мер, на что могут уйти месяцы и даже годы. Поэтому, уверен Ширрефф, западные страны должны еще активнее снабжать ВСУ всем необходимым и обучать военнослужащих.