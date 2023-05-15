Каждый шестой американец на удаленке пьет и употребляет наркотики в разгар рабочего дня

Этим занимается каждый шестой, заявили аналитики Bloomberg. Из материала агентства следует, что в США алкогольная или наркотическая зависимость есть у 27 млн человек. Многие из них не отказываются от запрещенных веществ и спиртного даже на время работы. Они прекращают пить «за минуту до совещания в Zoom», пишет агентство.