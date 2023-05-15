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Каждый шестой американец на удаленке пьет и употребляет наркотики в разгар рабочего дня

Общество
Каждый шестой американец на удаленке пьет и употребляет наркотики в разгар рабочего дня

Американцы на удаленке позволяют себе пить алкоголь и употреблять наркотики «без отрыва от производства».

Этим занимается каждый шестой, заявили аналитики Bloomberg. Из материала агентства следует, что в США алкогольная или наркотическая зависимость есть у 27 млн человек. Многие из них не отказываются от запрещенных веществ и спиртного даже на время работы. Они прекращают пить «за минуту до совещания в Zoom», пишет агентство.

Телеканал NBC ранее выяснил, как американцы относятся к выдвижению Дональда Трампа на пост президента США. Из 1000 опрошенных 68% республиканцев посчитали его единственным достойным кандидатом. Еще 26% респондентов сочли необходимым выдвинуть другого претендента, отмечает телеканал «360».

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