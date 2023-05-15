Глава МВД ЛНР Корнет получил ранение в результате взрыва в центре Луганска

Глава МВД Луганской Народной Республики Игорь Корнет получил ранение в результате взрыва в Луганске.
Министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет оказался в числе раненых в результате сегодняшнего взрыва в центре Луганска. Об этом сообщил информированный источник. Не исключено, что на Корнета было совершено покушение.
Взрыв в Луганске прогремел на улице Демехина в непосредственной близости от Гостелерадиокомпании ЛНР. В результате происшествия пять человек получили травмы различной степени тяжести. На месте ЧП уже работают медики и экстренные службы.