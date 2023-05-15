В ЦДРА подвели итоги Второго всероссийского фотоконкурса «Мир глазами детей»

В Центральном Доме Российской Армии подведены итоги Всероссийского фотоконкурса «Мир глазами детей», сообщают «Ветеранские вести».
В этом году тема фотоконкурса носила название «Моя прекрасная Россия!». В творческом соревновании приняли участие юные фотохудожники из 49 регионов страны. Всего на конкурс было представлено более 1500 работ.
«Сама по себе фотография может не нести никаких посылов, это просто констатация того, насколько прекрасна наша Россия, которую мы должны беречь и защищать. Это и есть тот патриотизм, который способны понять и усвоить дети», — сказал член жюри конкурса, председатель комиссии по патриотическому воспитанию Общественного совета при Минобороны РФ Вячеслав Калинин.
Согласно мнению жюри, гран-при фотоконкурса получила работа четырнадцатилетнего жителя города Кириллов Вологодской области Матвея Волкова.
Были также определены победители в номинациях: «Природные явления и просторы России», «Животный мир», «Народные традиции России» и «Путешествия по России», и в возрастных категориях от 10 до 14 лет, и от 15 до 18 лет.
Все победители и призеры были награждены памятной медалью «Императорского Монетного Двора». Также в церемонии награждения приняли участие воспитанники творческих коллективов ЦДРА и ансамбль «Юные патриоты».