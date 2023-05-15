В Сети появились первые кадры с места взрыва в Луганске

Ранее стало известно об ударе ВСУ в районе бывшего авиационного училища штурманов. Соответствующие сведения опубликовали в Сети утром 15 мая. Как сообщили журналисты, недалеко от ВВАУШ находятся школа и жилые объекты. Территорию, где произошел взрыв, оцепили, рассказали в СМИ.