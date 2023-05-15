Сборные России и Камеруна могут провести товарищеский матч в «Лужниках»

Сборная России по футболу может сыграть с Камеруном на московском стадионе «Лужники».
Товарищеский матч футбольных сборных России и Камеруна может состояться в Москве 15 июня. Об этом пишет «Спорт-Экспресс». По информации источника, матч может состояться на стадионе «Лужники».
В конце февраля 2022 года сборную России отстранили от участия в международных турнирах. Это решение ФИФА и УЕФА связано с проведением специальной военной операции ВС РФ на Украине. В 2023 году российская сборная провела всего два товарищеских матча.