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Врач Сыроватская рассказала об опасностях выполнения упражнения «вакуум»

Общество
Врач Сыроватская рассказала об опасностях выполнения упражнения «вакуум»

Упражнение «вакуум» является одним из распространенных среди тех, кто стремится похудеть. Врач Яна Сыроватская объяснила, как правильно его выполнять и для кого оно может стать опасным.

Специалист отметила, что это упражнение следует выполнять натощак. Только в этом случае оно окажет нужное воздействие на фигуру, передает сетевое издание «Питерские заметки». Если забыли сделать это, можно вернуться к упражнению через два-три часа после еды.

Медик сделала акцент на том, что людям с проблемами желудочно-кишечного тракта такие активности запрещены. Особенно это касается пациентов с обострениями гастрита. Вакуум может вызвать спазмы и ухудшение состояния. Также противопоказаниями являются болезни сердца, сосудов и легких.

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