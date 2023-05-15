Врач Сыроватская рассказала об опасностях выполнения упражнения «вакуум»

Упражнение «вакуум» является одним из распространенных среди тех, кто стремится похудеть. Врач Яна Сыроватская объяснила, как правильно его выполнять и для кого оно может стать опасным.
Специалист отметила, что это упражнение следует выполнять натощак. Только в этом случае оно окажет нужное воздействие на фигуру, передает сетевое издание «Питерские заметки». Если забыли сделать это, можно вернуться к упражнению через два-три часа после еды.
Медик сделала акцент на том, что людям с проблемами желудочно-кишечного тракта такие активности запрещены. Особенно это касается пациентов с обострениями гастрита. Вакуум может вызвать спазмы и ухудшение состояния. Также противопоказаниями являются болезни сердца, сосудов и легких.