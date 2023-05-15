Евгений Пригожин прокомментировал заявление депутата Соболева о 15 годах тюрьмы для мобилизованных, желающих перейти в ЧВК «Вагнер»

Член комитета Государственной думы по обороне Виктор Соболев считает, что за переход в ЧВК «Вагнер» мобилизованным должно грозить тюремное заключение на срок до 15 лет. Журналисты, обратившиеся к Пригожину, попросили его прокомментировать это заявление.