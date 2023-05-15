Евгений Пригожин прокомментировал заявление депутата Соболева о 15 годах тюрьмы для мобилизованных, желающих перейти в ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отреагировал на заявление депутата Госдумы Виктора Соболева, который предложил на 15 лет сажать мобилизованных, перешедших из ВС РФ в ряды «музыкантов».
Член комитета Государственной думы по обороне Виктор Соболев считает, что за переход в ЧВК «Вагнер» мобилизованным должно грозить тюремное заключение на срок до 15 лет. Журналисты, обратившиеся к Пригожину, попросили его прокомментировать это заявление.
Предприниматель иронично заметил, что, по мнению Соболева, тем, кто предает свою страну, вставая на сторону Украины, надо выплачивать премии, когда как желающих стать бойцами «оркестра» нужно сажать.
«По мнению товарища Соболева, те, кто переходит на сторону Украины, в том числе сдается в плен, им надо премии давать, а те, кто идет в ЧВК "Вагнер", тех надо на 15 лет сажать», — заявил Пригожин в своем аудиообращении, которое опубликовала пресс-служба бизнесмена.
Соболева, продолжил Пригожин, стоит проверить на «антироссийскую дизентерию». По мнению создателя ЧВК «Вагнер», депутат позорит звание генерала. Соболеву следует отправиться на фронт и показать свои силы, уверен предприниматель.
«Поэтому товарища Соболева надо проверить, как говорится, анализ у него взять на дизентерию антироссийскую. Что хочется сказать человеку, который позорит слово "генерал", Соболеву? <...> Собирайся и дуй на фронт, покажи, на что ты способен. Болтун безмозглый», — заключил Пригожин.
Ранее основатель «оркестра» уже обращался к Соболеву с таким же призывом. Причиной вновь послужили слова депутата о ЧВК «Вагнер». Член комитета ГД по обороне считает, что у бойцов якобы нет права критиковать Минобороны России из-за «снарядного голода».