«Виселицы у нас добрые»: Пригожин рассказал, что ждет тех, кто разворовал оборонный бюджет России

Евгений Пригожин ранее в ироничной форме прокомментировал материал The Washington Post о его «связях» с украинской стороной и президентом Владимиром Зеленским. Журналисты то удаляют информацию, то вбрасывают новую. Однако из нее ничего не понятно, отметил бизнесмен.