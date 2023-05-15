«Виселицы у нас добрые»: Пригожин рассказал, что ждет тех, кто разворовал оборонный бюджет России

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, кто может стоять за вбросом The Washington Post и как эти люди разворовали оборонный бюджет России.
Американская газета ранее опубликовала материал, авторы которого утверждают, что бизнесмен якобы предложил передать Украине данные о дислокации российских военнослужащих при условии отвода войск из Бахмута (Артемовска). The Washington Post сослалась на секретный документ разведки США. Пригожин заявил, что к таким вбросам могут иметь отношение русскоговорящие граждане.
«И я думаю, что наложили полные штаны, что воровали годами бюджеты, которые требовались на оборону и на величие страны, а теперь необходимо будет отвечать перед народом. И поэтому они пытаются измазать все вокруг говном, думая, что себе они этим помогут. Но помочь они себе не сумеют, потому что в любом случае народ потребует, чтобы они висели на виселицах на Красной площади. Конечно же, виселицы у нас добрые и виртуальные, как у товарища Сталина», — заявил бизнесмен в аудиокомментарии, опубликованном его пресс-службой.
Евгений Пригожин ранее в ироничной форме прокомментировал материал The Washington Post о его «связях» с украинской стороной и президентом Владимиром Зеленским. Журналисты то удаляют информацию, то вбрасывают новую. Однако из нее ничего не понятно, отметил бизнесмен.