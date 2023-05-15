Песков призвал придерживаться официальной информации о состоянии здоровья Лукашенко

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отреагировал на появившиеся новости о болезни белорусского президента Александра Лукашенко.
До этого в СМИ появилась информация о серьезном заболевании главы соседней республики. Официальный представитель Кремля на фоне этого призвал граждан ориентироваться на официальные сообщения.
«Никаких таких официальных сообщений со стороны Минска не было», — подчеркнул Песков во время общения с журналистами.
Депутат Госдумы Константин Затулин в разговоре с изданием «Подъем» сообщил, что у Лукашенко нет ничего «сверхъестественного» из заболеваний. По его словам, президенту просто нужен отдых.