Двукратную олимпийскую чемпионку по фехтованию Дериглазову не допустят к турнирам FIE

Российская рапиристка Инна Дериглазова не сможет выступить на турнирах под эгидой Международной федерации фехтования (FIE).
Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов сообщил, что FIE не допустит к участию в своих турнирах Инну Дериглазову. Его слова приводит РИА Новости.
«Никаких перспектив по допуску. Конечно не допустят, она офицер Вооруженных сил Российской Федерации», — подчеркнул Мамедов.
Конгресс FIE ранее принял решение допустить к участию в своих турнирах россиян и белорусов, которые не связаны с вооруженными силами и правоохранительными органами. Им предложили выступать под нейтральным флагом.