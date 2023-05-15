Песков назвал «очередной уткой» статью Washington Post о «связях» Пригожина с Киевом

Статья американского издания The Washington Post о «связях» основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина с Украиной похожа на газетную утку, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам официального представителя Кремля, многие уважаемые СМИ в последнее время не брезгуют распространением недостоверной информации.
«Похоже на очередные утки», — подчеркнул Песков.
Пригожин ранее высмеял статью The Washington Post, в которой говорилось, что бизнесмен якобы мог передать Киеву информацию о расположении подразделений ВС РФ. Основатель «оркестра» опроверг появившиеся данные, отметив, что за этим вбросом могут стоять «товарищи» с Рублевки.