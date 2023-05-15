Песков назвал «очередной уткой» статью Washington Post о «связях» Пригожина с Киевом

Пригожин ранее высмеял статью The Washington Post, в которой говорилось, что бизнесмен якобы мог передать Киеву информацию о расположении подразделений ВС РФ. Основатель «оркестра» опроверг появившиеся данные, отметив, что за этим вбросом могут стоять «товарищи» с Рублевки.