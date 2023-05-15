В канцелярии премьера Британии назвали количество подготовленных в стране украинских военных

На территории Британии с 2014 года прошли обучение порядка 37 тысяч украинских военных, сообщила канцелярия британского премьер-министра Раши Сунака.
Отмечается, что с начала боевых действий на Украине британские инструкторы обучили около 15 тысяч солдат ВСУ, а 22 тысячи бойцов прошли подготовку в период с 2014 по 2022 годы.
Напомним, 15 мая правительство Британии анонсировало начало обучения пилотов ВВС Украины управлению западными истребителями летом 2023 года. До того в британском минобороны заявили, что в текущем году на территории страны подготовят в общей сложности 20 тысяч украинских военнослужащих.
Ранее «Царьград» сообщил, что высокоточными ударами ВС РФ по складам в Хмельницком и Тернополе могли быть уничтожены склады со урановыми снарядами, полученными ВСУ от Британии.