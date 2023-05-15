Ситуация на территории западной Украины, где расположены основные склады ВСУ с боеприпасами, ухудшается с каждым днем.
Районы Тернополя и Хмельницкого подвергаются постоянным столкновениям между украинской армией и ВС России. Факт о наличие обедненного урана на складах в этих регионах вызвал панику среди местных жителей, которые начали массово покидать свои дома, пишет «Царьград».
Украинцы опасаются за свои жизни и здоровье детей, поскольку обедненный уран может иметь серьезные последствия для человека. Отмечается, что после взрыва на складе в Тернополе зафиксирован рост гамма-излучения, и выброс продолжает расти.
Представители Организации Объединенных Наций серьезно обеспокоены передачей снарядов с обедненным ураном украинским военнослужащим со стороны Великобритании, передает телеканал «360».