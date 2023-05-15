Подарки от Эрдогана, парад костюмов и драки. Как прошли президентские выборы в Турции

Битва за президентское кресло в Турции, стартовавшая 14 мая, вышла на финишную прямую. По итогам обработки 100% бюллетеней ни один из претендентов не смог набрать необходимые для победы в первом туре 50% голосов.
Главные фавориты гонки — действующий лидер Реджеп Эрдоган и единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — заручились поддержкой 49,35% и 45% избирателей соответственно. Теперь им предстоит выяснить отношения во втором туре, который пройдет ровно через две недели — 28 мая.
Хотя для многих экспертов промежуточные итоги выборов стали вполне ожидаемыми, сам ход голосования и последующий подсчет бюллетеней протекали крайне напряженно. Официально участки должны были закрыться в 17:00 по местному времени, однако за час до этого очевидцы сообщали о длинных очередях, тянувшихся с улиц прямиком к избирательным урнам.
В таких условиях у некоторых граждан попросту не выдерживали нервы — местные СМИ то и дело сообщали о драках, происходивших между сторонниками Эрдогана и Кылычдароглу. Не обошлось дело и без курьезных случаев. Самые яркие моменты с выборов в Турции — в материале «Политики Сегодня».
Каждому — по потребностям
Во многом тон президентской кампании задал сам Эрдоган, который решил порадовать детей подарками прямо на избирательном участке в азиатской части Стамбула. Девочкам дарили куклы, мальчикам — машинки, а ребятам чуть постарше турецкий лидер раздавал деньги, правда, всего лишь по одной купюре.
Как передает издание Sozcu, всего на эти цели глава государства потратил 200 лир — это примерно 800 рублей. При этом журналисты сразу оговорились, что подкупом это не считается, ведь несовершеннолетние не являются избирателями.
Впрочем, не исключено, что денежный приз предназначался совсем другому адресату, ведь 14 мая в стране отмечается День матери.
Парад костюмов
Так или иначе действующий турецкий лидер был далеко не единственным, кто прибег к эпатажным акциям. К примеру, в Измире сторонник оппозиционного кандидата Кылычдароглу на несколько часов почувствовал героем вестерна и приехал на избирательный участок на коне и в костюме ковбоя.
На мужчине красовались солнцезащитные очки, черная шляпа, цветастая рубашка, жилетка и белые брюки. Так он хотел продемонстрировать свою приверженность западным ценностям, утверждают СМИ.
Импровизированный маскарад на выборах продолжил избиратель, облачившийся в костюм Человека-паука, но только лишь наполовину. В Сети распространились кадры, на которых супергерой опускает бюллетень в урну, при этом поверх сине-красного комбинезона у него надеты широкие серые брюки.
Не менее скромные наряды выбрали несколько человек, пришедшие проголосовать в военных одеяниях Османской империи, причем у одного на плече сидел попугай. Однако приз за самый патриотичный наряд, несомненно, достается женщине, которая решила исполнить свой гражданский долг, обернувшись в ткань с портретом Эрдогана.
Правда, сделать это ей не позволили наблюдатели, которые расценили накидку как агитацию и выпроводили гражданку с участка.
Напряжение нарастает
По мере того, как проводился подсчет голосов, игривое настроение избирателей сменилось нетерпеливым ожиданием. По традиции выборы в Турции проходили без экзитполов, поэтому получить оперативные прогнозы по поводу будущих результатов не было никакой возможности. Незадолго до первого тура власти объявили, что итоги кампании станут известны только после 21:00, но уже в 18:30 запрет был снят.
На первых порах Эрдоган лидировал с большим отрывом, что раззадорило ту часть граждан, которая отдала свой голос за Кылычдароглу. В результате на некоторых избирательных участках и в метро сторонники каждого из двух фаворитов решили доказать свою правоту кулаками. Стычки были зафиксированы в провинции Шанлыурфа, Мерсине и Коджаэли.
Одна из потасовок случилась на участке в районе Бахчилиэвлер в провинции Стамбул. Газета Solcu опубликовала видео, на котором мужчину с окровавленным носом уводят из толпы. Также избиратели подрались в районе Артуклу провинции Мардин, в результате пострадал один человек, у него легкое ранение.
В Акчакале (провинция Шанлыурфа) граждане, проголосовавшие за разных кандидатов, и вовсе закидали друг друга камнями и палками. Причем разногласия наблюдались даже между членами одной семьи. Так, репортер турецкого телеканала поинтересовался у супружеской пары, за кого они собираются голосовать.
— Воистину, за Эрдогана! — заявил мужчина, недолго думая.
— Кылычдароглу, конечно! — поправила его жена и недовольно толкнула супруга в спину.
Ранее стало известно, что партия Эрдогана получила большинство мест в парламенте — более 320. Парламентские выборы проводились в один день с президентскими, 14 мая.