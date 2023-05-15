Подарки от Эрдогана, парад костюмов и драки. Как прошли президентские выборы в Турции

По мере того, как проводился подсчет голосов, игривое настроение избирателей сменилось нетерпеливым ожиданием. По традиции выборы в Турции проходили без экзитполов, поэтому получить оперативные прогнозы по поводу будущих результатов не было никакой возможности. Незадолго до первого тура власти объявили, что итоги кампании станут известны только после 21:00, но уже в 18:30 запрет был снят.