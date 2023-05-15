Украинский президент Владимир Зеленский столкнулся с шизофренией и манией преследования, заявил крымский парламентарий Юрий Гемпель.
Так депутат прокомментировал инцидент, который произошел в немецком Аахене во время вручения премии Карла Великого. Зеленский прервал свою речь, чтобы поднять упавшую награду, отметив, что «это русские».
По словам Гемпеля, главе украинского государства везде видится «рука Москвы». Президент понимает, что его ожидает возмездие за то горе, которое он принес своему народу.
«У Зеленского, видимо, шизофрения и мания преследования», — подчеркнул крымский политик в беседе с РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Зеленский заявил об отсутствии сил и оружия у Киева для ударов по территории России.