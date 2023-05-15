Тайвань готовится спустить на воду первую подводную лодку собственного производства

Речь идет о дизель-электрической подлодке проекта IDS, разработкой которой занимается тайваньская кораблестроительная корпорация CSBC. Согласно плану, строительство субмарины должно было завершиться в мае 2024 года, однако компания ускорила работы, что позволило сдвинуть сроки почти на год.