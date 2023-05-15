Тайвань готовится спустить на воду первую подводную лодку собственного производства

Тайбэй в сентябре спустит на воду первую подводную лодку собственного производства, сообщает центральное информационное агентство Тайваня.
Речь идет о дизель-электрической подлодке проекта IDS, разработкой которой занимается тайваньская кораблестроительная корпорация CSBC. Согласно плану, строительство субмарины должно было завершиться в мае 2024 года, однако компания ускорила работы, что позволило сдвинуть сроки почти на год.
Отмечается, что перед принятием на вооружение ВМС Тайваня подводная лодка пройдет ходовые и боевые испытания, которые продлятся как минимум до 2025 года. Субмарина несет на борту торпеды Mk-48 и противокорабельные крылатые ракеты Harpoon.
Ранее Пентагон заявил об отправке атомной подводной лодки класса Ohio в Южную Корею, сообщает «Царьград».