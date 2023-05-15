Сосновский обратил внимание на способ Зеленского убедить папу римского в «мирном плане» Киева

Президент Украины Владимир Зеленский пришел на встречу с папой римским Франциском в компании военного караула. Политолог Александр Сосновский счел это странным.
Зеленский прибыл на переговоры с понтификом в сопровождении восьми человек. Пятеро из них были в военной форме. Эксперт обратил внимание на способ Зеленского убедить папу римского в «мирном плане» Киева.
«Каким образом он собирался убедить Папу поддержать его «мирный план», в сопровождении военного караула, по виду просто братвы?» — говорится в комментарии Сосновского.
Ранее стало известно о нарушении Зеленским нескольких правил этикета на встрече с понтификом. Глава государства не пропустил папу римского перед собой и сел прежде, чем это сделает его собеседник.