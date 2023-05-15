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Ирландский премьер опозорился во время коронации Карла III из-за партнера-гея

Европа и США
Ирландский премьер опозорился во время коронации Карла III из-за партнера-гея

Представители ирландской делегации создали прецедент, когда посетили коронацию британского монарха Карла III — их предшественники старательно избегали подобных мероприятий. Премьер-министр Лео Варадкар и заместитель лидера «Шинн Фейн» Мишель О'Нил стали первыми за много лет ирландскими политиками, кто согласился проявить уважение к британской короне.

Однако несмотря на торжественность момента, демонстративное сближение непримиримых противников оказалось омрачено действиями партнера Варадкара по браку — кардиолога-консультанта и открытого гея Мэтта Баррета.

Он опубликовал целый ряд постов в Instagram✱ (соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ), где позволил себе, по мнению британцев, излишне едкие комментарии в отношении процедуры коронации.

«Я искренне ожидал, что его шляпа [корона британского монарха Карла III — Прим. ред.] будет кричать "ГРИФФИНДОР"», — отметил Баррет в одной из своих заметок.
Ирландский премьер опозорился во время коронации Карла III из-за партнера-гея

Ему также показался забавным титул Секретаря шкафа, который принадлежит преподобному Джеймсу Ньюкому.

«У меня была эта работа, пока мне не исполнилось двадцать», — пошутил партнер главы кабмина Ирландии.

Мужчина также счел сценарий коронации, который был написан еще при королеве Елизавете II, «интересным сюжетом для хорошего вечера».

«Скипетр и жезл королевы приносят с алтаря преподобный и достопочтенный лорд Шартрский и преподобный Роуз Хадсон Уилкин, епископ Дувра. Королева касается их по очереди», — гласит абзац 38.

Напомним, это не первый дипломатический удар, который приходится держать Лео Варадкару из-за несдержанности. Ранее он попал в похожую ситуацию, но уже по своей вине, пошутив про отношения экс-президента США Билла Клинтона с Моникой Левински.

Тогда ему пришлось принести извинения всем заинтересованным сторонам и, похоже, что в этот раз ирландский премьер поступит точно так же — действия его мужа раскритиковали не только британские блюстители морали и нравственности, но и собственные соотечественники.

  • ✱ - соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ
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