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Глава МИД Эстонии Цахкна: Балтийское море превратилось в «озеро НАТО»

Политика
Глава МИД Эстонии Цахкна: Балтийское море превратилось в «озеро НАТО»

Балтийское море сейчас выступает в качестве «озера НАТО». С таким заявлением выступил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, комментируя расширение Североатлантического альянса.

В беседе с изданием Newsweek глава МИД отметил, что каждый, кто понимает оборонные процессы, осознает важность этого фактора в стратегическом плане.

«Чрезвычайно важно, что Балтийское море сейчас является "озером НАТО"», — сказал эстонский дипломат.

Ранее сообщалось, что польский премьер Матеуш Моравецкий объявил об официальном вступлении Финляндии в Альянс.

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