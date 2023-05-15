Глава МИД Эстонии Цахкна: Балтийское море превратилось в «озеро НАТО»

Балтийское море сейчас выступает в качестве «озера НАТО». С таким заявлением выступил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, комментируя расширение Североатлантического альянса.
В беседе с изданием Newsweek глава МИД отметил, что каждый, кто понимает оборонные процессы, осознает важность этого фактора в стратегическом плане.
«Чрезвычайно важно, что Балтийское море сейчас является "озером НАТО"», — сказал эстонский дипломат.
Ранее сообщалось, что польский премьер Матеуш Моравецкий объявил об официальном вступлении Финляндии в Альянс.