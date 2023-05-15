В Петербурге возбудили дело в отношении охранников, не пустивших Бастрыкина на намыв В.О.

На Васильевском острове ведутся работы по созданию намыва. На Морскую набережную пришел председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он показал служебное удостоверение и попросил пропустить его к месту работ. Охранники сказали, что ему следует покинуть территорию.