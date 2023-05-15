В Петербурге возбудили дело в отношении охранников, не пустивших Бастрыкина на намыв В.О.

В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении охранников. По версии Следственного комитета, сотрудники ЧОП превысили полномочия.
На Васильевском острове ведутся работы по созданию намыва. На Морскую набережную пришел председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он показал служебное удостоверение и попросил пропустить его к месту работ. Охранники сказали, что ему следует покинуть территорию.
Во второй раз Бастрыкин приехал с бойцами ОМОН. У сотрудников ЧОП не нашлось аргументов, чтобы не пустить их.