Максим Галкин обратился в Минюст РФ с требованием снять с него статус иноагента

Признанный в РФ иноагентом шоумен Максим Галкин✱ обратился в Министерство юстиции с требованием снять с него этот статус.
Исковое заявление поступило в Замоскворецкий суд Москвы. Юмориста включили в список иноагентов в сентябре прошлого года. В документе пояснялось, что решение в отношении артиста было принято на основании «осуществления политической деятельности».
Галкин уехал из России после начала спецоперации. Сейчас он проживает в Израиле вместе со своей женой певицей Аллой Пугачевой и детьми. Юморист выступает с антироссийскими концертами по всему миру.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами